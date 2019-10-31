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31.10.2019  17:12   

Геннадий Кернес провел личный прием граждан (ФОТО)

Главные вопросы – нехватка жилья для переселенцев и ремонт дорог.


//city.kharkov.ua
31 октября мэр Харькова Геннадий Кернес провел личный прием граждан. С заявлениями на материальную помощь, организацию и оплату лечения, ремонт дорог и домов коммунальной собственности на встречу пришли 17 человек.
 
По заявлению Галины Железняк, директора Харьковского планетария имени Ю. Гагарина, внесена в план реконструкции территория в переулке Кравцова. Речь идет о площадке перед зданием планетария и окружающем тротуаре. Работы будут выполнены в 2020 году.
 
По итогам приема также принято решение о внесении в график ремонта целых участков внутриквартальных дорог и проезжей части таких улиц, как ул. Киргизская и проезд Киргизский, улицы Ньютона, Гарибальди и Грушевского.
 
Значительная часть тех, кто записался на прием к городскому голове, ищут возможность улучшить жилищные условия. Среди них – временно перемещенные лица из Донецкой и Луганской областей, в том числе многодетные семьи. 
 
Геннадий Кернес подчеркнул, что город работает в рамках действующего законодательства и государственных программ в этой сфере. Кроме того, Харьков сегодня лидирует среди городов Украины по выделению средств на программы доступного жилья и молодежного кредитования строительства (приобретения) квартир. Однако, учитывая то, что количество переселенцев, зарегистрированных в городе, уже превысило 80 тыс. человек, Геннадий Кернес дал поручение Департаменту экономики горсовета разработать механизм строительства доступного жилья для льготных категорий населения, так называемых «очередников» и переселенцев. Проект будет вынесен на обсуждение городского совета в ближайшее время. 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, прием, харьков
 
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