Главная Новости Власть Назначен начальник реформированного Харьковского погранотряда - бывший выпускник Харьковского ВУЗа
02.11.2019  09:55   

Назначен начальник реформированного Харьковского погранотряда - бывший выпускник Харьковского ВУЗа

Олег Ковальчук назначен руководителем Харьковского пограничного отряда.


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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Ранее работал в Могилев-Подольском погранотряде.

Ковальчук родился 16 июля 1978 года. В 1999 году окончил Академию Пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого. В 2016 году получил степень магистра по специальности "правоведение" в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", в том же году окончил оперативно-тактический факультет Национальной Академии Госпогранслужбы.

Служить начал в должности офицера пограничного оперативно-розыскного отделения Харьковского пограничного отряда.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  таможня, пограничники, харьков, вокзалы, пункт
 
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