05.11.2019 17:12

Геннадий Кернес назначит нового заместителя

Он возглавит направление электронного управления, услуг и кибербезопасности.



//city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес готовится подать на рассмотрение депутатов городского совета кандидатуру нового заместителя мэра. Об этом он сообщил 5 ноября в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве с Академией электронного управления.

«Заместитель городского головы по цифровой трансформации – это новый, профильный руководитель направления, его полномочия и обязанности готовятся на утверждение сессии. По сути – это цифровое развитие Харькова, электронных услуги и «города в смартфоне». Буду предлагать на эту работу Олега Дробота. Считаю, что он показал свой потенциал в Департаменте регистрации и способен возглавить стратегическое направление «диджитал», - сказал Геннадий Кернес, отвечая на вопросы журналистов.

Олег Дробот возглавляет Департамент регистрации и цифрового развития с 2016 года. Выступает за перевод в онлайн всех публичных услуг для населения и бизнеса, обучение жителей цифровым навыкам и основам цифровой безопасности, развитие локального IT-бизнеса и местных стартапов.