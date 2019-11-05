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05.11.2019  17:12   

Геннадий Кернес назначит нового заместителя

Он возглавит направление электронного управления, услуг и кибербезопасности.


//city.kharkov.ua
Харьковский городской голова Геннадий Кернес готовится подать на рассмотрение депутатов городского совета кандидатуру нового заместителя мэра. Об этом он сообщил 5 ноября в ходе подписания Меморандума о сотрудничестве с Академией электронного управления.
 
«Заместитель городского головы по цифровой трансформации – это новый, профильный руководитель направления, его полномочия и обязанности готовятся на утверждение сессии. По сути – это цифровое развитие Харькова, электронных услуги и «города в смартфоне». Буду предлагать на эту работу Олега Дробота. Считаю, что он показал свой потенциал в Департаменте регистрации и способен возглавить стратегическое направление «диджитал», - сказал Геннадий Кернес, отвечая на вопросы журналистов.
 
Олег Дробот возглавляет Департамент регистрации и цифрового развития с 2016 года. Выступает  за перевод в онлайн всех публичных услуг для населения и бизнеса, обучение жителей цифровым навыкам и основам цифровой безопасности, развитие локального IT-бизнеса и местных стартапов.   
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, заместитель, харьков
 
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