06.11.2019 14:38

Алексей Кучер стал новым председателем Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил Алексея Кучера новым председателем Харьковской облгосадминистрации - теперь по его округу №179 в Харьковской области должны пройти промежуточные выборы.



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Во время представления Владимир Зеленский поблагодарил Харьковщину за теплый прием.

"Говорят, что Харьковщина - непростой регион, однако люди, которых видел - очень простые, нормальные и умные. Харьков показал в начале войны, как они защищали независимость. Поэтому я каждого харьковчанина, кто принимал в этом участие, хочу поблагодарить. Вы все - молодцы", - отметил гарант.

20 октября Кабмин согласовал кандидатуру Кучера на должность руководителя Харьковской области. На этом посту он сменил Юлию Светличную.

Что известно об Алексее Кучере

Кучер Алексей Владимирович (укр. Кучер Олексій Володимирович) – украинский юрист, адвокат и политический деятель. Преподаватель в Высшей школе адвокатуры.

Родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию является адвокатом и проживает в Харькове.

Женат на Виктории Кучер. Также имеет двух дочерей - Амелию и Стефанию.

До последнего времени был нардепом от "Слуги народа" - победил в мажоритарном округе №179 в Харьковской области (набрал 50,61% голосов избирателей, что почти втрое больше ближайшего соперника - председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова).

В парламенте Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики. Теперь. после того, как Кучера назначили председателем Харьковской ОГА, Совет должен будет досрочно прекратить его депутатские полномочия, а в округе №179 должны пройти промежуточные выборы.



Алексей Кучер в Раде / Фото: UA Харьков

До своего избрания в Раду долгое время работал юристом. В частности, принимал участие в некоторых резонансных делах - защищал скандального харьковского судью Сергея Лазюка , задержанного за взятку, и Владимира Литвина по делу "рюкзаков Авакова" (говорится о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 000 рюкзаков для Нацгвардии).

Декларация Алексея Кучера

недвижимость

В своей декларации он указал , что совместно с женой владеет квартирой в Харькове площадью 62,9 квадратных метра (приобрели они его за 429,2 тысячи гривен , сегодня же эта квартира стоит почти 76 000 гривен). Также Виктория Кучер владеет двумя земельными участками в Люботине на Харьковщине (площадь первого - 130 квадратных метра , стоимость - 520 тыс. гривен , площадь второго - 1000 квадратных метров , стоимость - 2 400 720 гривен ). Жена Алексея Кучера имеет в своей собственности квартиру в Харькове площадью 68,6 квадратных метра (стоимость - 612 000 гривен) И недостроенный дом в том же Люботине.

Относительно Алексея Кучера, то он владеет квартирой в Харькове (площадь - 61,9 квадратных метра , стоимость - 653 300 гривен ) и земельным участком в г. Новорайск на Херсонщине (площадь - 62 500 квадратных метра ).

Другое имущество

Из имущества Алексей Кучер задекларировал двое часов марки Rolex (одни принадлежит ему, вторые - жене) и пять автомобилей:

- Lexus NX 200T (год выпуска - 2017-й, принадлежит - Алексей Кучер)

- Audi Q5 (год выпуска - 2011-й, принадлежит - Виктория Кучер)

- Mitsubishi Outlande r (год выпуска - 2003-й, принадлежит - Виктория Кучер)

- Volkswagen Passat (год выпуска - 2011-й, принадлежит - Алексей Кучер)

- ГАЗ-САЗ (год выпуска - 1987-й, принадлежит - Алексей Кучер).

доходы

Доходов за 2018 в декларации Алексея Кучера нет, только сбережения - биткоины на сумму в 299 200 долларов, 87 000 долларов наличными. Кроме того, 205 000 долларов сбережений указала в декларации Виктория Кучер. Также Алексей Кучер владеет 10% от общего капитала юридической компании "Дартли Групп" и 11 акциями компании "Николаевцемент".