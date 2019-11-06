Алексей Кучер стал новым председателем Харьковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил Алексея Кучера новым председателем Харьковской облгосадминистрации - теперь по его округу №179 в Харьковской области должны пройти промежуточные выборы.
Во время представления Владимир Зеленский поблагодарил Харьковщину за теплый прием.
"Говорят, что Харьковщина - непростой регион, однако люди, которых видел - очень простые, нормальные и умные. Харьков показал в начале войны, как они защищали независимость. Поэтому я каждого харьковчанина, кто принимал в этом участие, хочу поблагодарить. Вы все - молодцы", - отметил гарант.
20 октября Кабмин согласовал кандидатуру Кучера на должность руководителя Харьковской области. На этом посту он сменил Юлию Светличную.
Кучер Алексей Владимирович (укр. Кучер Олексій Володимирович) – украинский юрист, адвокат и политический деятель. Преподаватель в Высшей школе адвокатуры.
Родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск Бериславского района Херсонской области. По образованию является адвокатом и проживает в Харькове.
Женат на Виктории Кучер. Также имеет двух дочерей - Амелию и Стефанию.
До последнего времени был нардепом от "Слуги народа" - победил в мажоритарном округе №179 в Харьковской области (набрал 50,61% голосов избирателей, что почти втрое больше ближайшего соперника - председателя Харьковского облсовета Сергея Чернова).
В парламенте Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики. Теперь. после того, как Кучера назначили председателем Харьковской ОГА, Совет должен будет досрочно прекратить его депутатские полномочия, а в округе №179 должны пройти промежуточные выборы.
Алексей Кучер в Раде / Фото: UA Харьков
До своего избрания в Раду долгое время работал юристом. В частности, принимал участие в некоторых резонансных делах - защищал скандального харьковского судью Сергея Лазюка , задержанного за взятку, и Владимира Литвина по делу "рюкзаков Авакова" (говорится о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 000 рюкзаков для Нацгвардии).
Декларация Алексея Кучера
недвижимость
В своей декларации он указал , что совместно с женой владеет квартирой в Харькове площадью 62,9 квадратных метра (приобрели они его за 429,2 тысячи гривен , сегодня же эта квартира стоит почти 76 000 гривен). Также Виктория Кучер владеет двумя земельными участками в Люботине на Харьковщине (площадь первого - 130 квадратных метра , стоимость - 520 тыс. гривен , площадь второго - 1000 квадратных метров , стоимость - 2 400 720 гривен ). Жена Алексея Кучера имеет в своей собственности квартиру в Харькове площадью 68,6 квадратных метра (стоимость - 612 000 гривен) И недостроенный дом в том же Люботине.
Относительно Алексея Кучера, то он владеет квартирой в Харькове (площадь - 61,9 квадратных метра , стоимость - 653 300 гривен ) и земельным участком в г. Новорайск на Херсонщине (площадь - 62 500 квадратных метра ).
Другое имущество
Из имущества Алексей Кучер задекларировал двое часов марки Rolex (одни принадлежит ему, вторые - жене) и пять автомобилей:
- Lexus NX 200T (год выпуска - 2017-й, принадлежит - Алексей Кучер)
- Audi Q5 (год выпуска - 2011-й, принадлежит - Виктория Кучер)
- Mitsubishi Outlande r (год выпуска - 2003-й, принадлежит - Виктория Кучер)
- Volkswagen Passat (год выпуска - 2011-й, принадлежит - Алексей Кучер)
- ГАЗ-САЗ (год выпуска - 1987-й, принадлежит - Алексей Кучер).
доходы
Доходов за 2018 в декларации Алексея Кучера нет, только сбережения - биткоины на сумму в 299 200 долларов, 87 000 долларов наличными. Кроме того, 205 000 долларов сбережений указала в декларации Виктория Кучер. Также Алексей Кучер владеет 10% от общего капитала юридической компании "Дартли Групп" и 11 акциями компании "Николаевцемент".
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: