06.11.2019 15:51

Программу «Теплые кредиты» для харьковчан могут продлить до 2025 года: названо условие

Для этого нужно законодательно расширить круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.



Фото: 24tv.ua

Такое условие назвала министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает ЭП.

Теплые кредиты — владельцам частных домов

По словам министра, владельцы частных домов после закрытия программы «Теплые кредиты» останутся без поддержки. Поэтому, по ее мнению, надо пересматривать законодательство о Фонде энергоэффективности и расширять круг лиц, которым он оказывает поддержку.

«Если мы не успеем внести изменения в закон о Фонде энергоэффективности, то нам просто придется оставить программу „Теплые кредиты“, но не для ОСМД, а исключительно для тех, кто не охвачен программой Фонда», — говорит Бабак.

«Я думаю, это ключевая вещь, которую мы должны дополнить в программе Фонда, так как практически половина населения Украины проживает в частной застройке», — утверждает Бабак.

Для ОСМД — «Энергодом» а не «Теплые кредиты»

ОСМД, по мнению Бабак, должны иметь только один инструмент государственной поддержки энергоэффективности. Им должна быть программа Фонда «Энергодом», а не «Теплые кредиты».