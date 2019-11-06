Программу «Теплые кредиты» для харьковчан могут продлить до 2025 года: названо условие

Для этого нужно законодательно расширить круг лиц, которым Фонд энергоэффективности оказывает поддержку.
Такое условие назвала министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает ЭП.
По словам министра, владельцы частных домов после закрытия программы «Теплые кредиты» останутся без поддержки. Поэтому, по ее мнению, надо пересматривать законодательство о Фонде энергоэффективности и расширять круг лиц, которым он оказывает поддержку.
«Если мы не успеем внести изменения в закон о Фонде энергоэффективности, то нам просто придется оставить программу „Теплые кредиты“, но не для ОСМД, а исключительно для тех, кто не охвачен программой Фонда», — говорит Бабак.
«Я думаю, это ключевая вещь, которую мы должны дополнить в программе Фонда, так как практически половина населения Украины проживает в частной застройке», — утверждает Бабак.
ОСМД, по мнению Бабак, должны иметь только один инструмент государственной поддержки энергоэффективности. Им должна быть программа Фонда «Энергодом», а не «Теплые кредиты».
«Держать две государственные программы с аналогичным фокусом нецелесообразно. Происходит так называемый „каннибализм“ одной государственной программы другой», — отмечает министр.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Cолнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром туман, без существенных осадков. Днем небольшой дождь, который к вечеру может усилиться.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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