07.11.2019 14:59

Геннадий Кернес рассказал, почему не присутствовал на встрече с Президентом

Во время совещания с главой государства на ХАЗе зал был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти.



// Telegram

Об этом мэр Харькова написал в своем Telegram-канале.



«Вчера в Харькове с рабочей поездкой был Президент Украины Владимир Александрович Зеленский. На Харьковском авиазаводе Президент провел совещание по работе «Укроборонпрома», в рамках которого представил нового главу области. На этом представлении в зале не было мэра Харькова, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, отсутствовали ректоры учебных учреждений, несмотря на то, что наш город – студенческая столица страны. Не было там и депутатов областного совета, с которыми главе области предстоит работать. Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти. Людьми, которые рубили лес до первого визита Президента в Харьков, и продолжают рубить его по сей день. Такой состав присутствующих неудивителен, поскольку организацией этого совещания занималась бывшая губернатор области», – говорится в сообщении.



«Я не напрашиваюсь на встречи с Президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедуют Президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова, как второго города Украины», – отметил Геннадий Кернес.



Городской голова пожелал главе государства успехов в нелегкой работе на посту Президента Украины.

