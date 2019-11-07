07.11.2019 15:43

Геннадий Кернес: Харьков входит в отопительный сезон качественно и в рамках технологических процессов

В Харькове на 100 процентов подключена социальная сфера, на 92 процента отапливается жилой фонд, а работы по включению остальных домов ведутся круглые сутки.



// 1562.kharkov.ua

Об этом мэр Харькова написал в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Геннадий Кернес опроверг информацию о том, что в Харькове есть проблемы с отоплением и горячей водой.

«Хочу привести несколько цифр. В городе на 100 процентов подключена социальная сфера, включая больницы, детские сады, школы и т.д. На 92 процента отапливается жилой фонд и работы по включению остальных домов – ведутся круглые сутки. Из более, чем 7 000 жилых домов коммунальной собственности, на день Вашего приезда в Харьков горячая вода отсутствовала лишь в 420 домах. Она там появится в течение нескольких дней, так как ведутся технологические процессы», – прокомментировал ситуацию городской голова



Геннадий Кернес отметил, что из всех крупных городов Украины Харьков входит в отопительный сезон качественно и в рамках технологических процессов.



«И уж точно лучше Харьковской области, вверенной Вами новому губернатору: в Купянске у детей, например, вынужденные каникулы из-за холодных батарей в школах, а в поселке Чкаловском Чугуевского района вообще объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с подачей тепла», – напомнил мэр Харькова.