Геннадий Кернес: Харьков входит в отопительный сезон качественно и в рамках технологических процессов

В Харькове на 100 процентов подключена социальная сфера, на 92 процента отапливается жилой фонд, а работы по включению остальных домов ведутся круглые сутки.
Об этом мэр Харькова написал в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Геннадий Кернес опроверг информацию о том, что в Харькове есть проблемы с отоплением и горячей водой.
«Хочу привести несколько цифр. В городе на 100 процентов подключена социальная сфера, включая больницы, детские сады, школы и т.д. На 92 процента отапливается жилой фонд и работы по включению остальных домов – ведутся круглые сутки. Из более, чем 7 000 жилых домов коммунальной собственности, на день Вашего приезда в Харьков горячая вода отсутствовала лишь в 420 домах. Она там появится в течение нескольких дней, так как ведутся технологические процессы», – прокомментировал ситуацию городской голова
Геннадий Кернес отметил, что из всех крупных городов Украины Харьков входит в отопительный сезон качественно и в рамках технологических процессов.
«И уж точно лучше Харьковской области, вверенной Вами новому губернатору: в Купянске у детей, например, вынужденные каникулы из-за холодных батарей в школах, а в поселке Чкаловском Чугуевского района вообще объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с подачей тепла», – напомнил мэр Харькова.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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