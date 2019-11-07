«Я построю эту дорогу», – Геннадий Кернес о пробивке через Барабашово

Проплаченный пикет якобы «предпринимателей» говорит о том, что они очень боятся, что новая дорога будет построена.
Мэр Харькова выразил свою позицию относительно общения Президента Украины Владимира Зеленского с пикетчиками у проходных Авиационного завода и завода имени Малышева. По его мнению это была спланированная против харьковчан акция.
«Вас ввели в заблуждение – это были «активисты» и псевдопредприниматели рынка «Барабашово» хорошо известные в Харькове тем, что за деньги любой желающий может их нанять для участия в любом пикете «против всего хорошего», чтобы сделать хуже, написал в своем обращении к Президенту Геннадий Кернес. – И не показалась ли Вам, Владимир Александрович, странной одна деталь? У стен областной государственной администрации Вас ждали несколько сот таких же проплаченных активистов, организованных, судя по всему, теми же людьми, что организовывали и совещание, чтобы устроить Вам «коридор позора», как в Тернополе? И только «активисты» и псевдоторговцы «Барабашово» точно знали, во сколько именно и у какой заводской проходной можно будет с Вами пообщаться».
Городской голова отметил, что пробивка дороги от Салтовского жилмассива к центру была предусмотрена всеми Генеральными планами города Харькова – в 1953, 1986, 2004 и 2013 годах.
«В рамках полномочий Харьковского городского головы хочу ответить очень просто – я построю эту дорогу, а все незаконно обустроенные торговые павильоны рынка «Барабашово», которые попадут в границы красных линий этой дороги, будут снесены в полном соответствии с украинским законодательством», – заявил Геннадий Кернес.
Он в очередной раз подтвердил свое обещание, что интересы обманутых собственником и руководством рынка «Барабашово» предпринимателей будут защищены. Им будут предоставлены новые, современные торговые павильоны, а арендная плата за них будет в разы меньшей, чем они вынуждены платить сейчас.
«К тому же, эти деньги пойдут в бюджет города, а не в карманы вороватых менеджеров частного рынка», – отметил мэр.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать потенциал этого дня в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью будет идти дождь, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.
7 ноября 1928 года в Харькове был торжественно открыт Госпром – первый советский 13-этажный небоскреб, памятник архитектуры в стиле конструктивизма.
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