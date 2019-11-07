07.11.2019 17:49

Геннадий Кернес встретился с генеральным консулом Германии

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 7 ноября встретился с главой Генерального консульства Федеративной Республики Германии Штефаном Кайлем.



//city.kharkov.ua

До 2014 года офис Генконсульства работал в Донецке, сегодня он расположен в Днепре и выполняет консульские функции в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Генеральный консул Штефан Кайль отметил, что впервые посетил Харьков и намерен в течение трех дней изучать существующие украинско-германские проекты и обсуждать перспективы.

«Я знаю о давних и интенсивных отношениях Харькова с Нюрнбергом, это один из образцов межмуниципального общения в течение многих лет. Почетное консульство во главе с Татьяной Гавриш активно участвует в образовательных и культурных проектах и также задает стандарт в этой сфере», - отметил дипломат.

Геннадий Кернес поблагодарил главу консульства за участие немецкого правительства, общественных организаций и бизнеса в финансировании проектов, связанных с поддержкой в Харькове временно перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей.

Также мэр проинформировал представителей консульства о заинтересованности Харькова в инвестициях со стороны европейских финансовых структур.

«Первый в Украине многопрофильный комплекс по переработке отходов, строительство метро, закупка электротранспорта – все эти проекты мы уже реализуем с участием европейских и мировых банков, выполняя их высокие требования и соответствуя стандартам. Уверен, что это взаимовыгодное сотрудничество может распространяться не только на инфраструктурные проекты. Харьков сегодня лидер в IT, здесь собраны образовательные и научные ресурсы. Надеюсь, мы будем в контакте и найдем точки соприкосновения», - сказал в ходе встречи городской голова.