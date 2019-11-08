Главная Новости Власть Футбольную суперсхватку в воскресенье будут охранять 2 400 полицейских (ФОТО, ВИДЕО)
08.11.2019  16:11   

Футбольную суперсхватку в воскресенье будут охранять 2 400 полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноября в 17:00 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» и «Динамо».


hk.npu.gov.ua
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 25 000 болельщиков.
 
Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 1450 работников Нацполиции, 500 военнослужащих Нацгвардии, а также 450 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета воздушных сил имени И. Кожедуба.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  футбол, охрана, харьков
 
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