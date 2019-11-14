14.11.2019 09:09

Депутаты готовятся к сессии городского совета, которая состоится 27 ноября (ВИДЕО)

Много неотложных вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности города и его развития, будут рассмотрены на ближайшей сессии городского совета. Сейчас они проходят согласование в постоянных депутатских комиссиях после чего и будут вынесены на сессию.



// izvestia.kharkov.ua

Предоставление льготы по уплате государственной пошлины, приватизация объектов коммунальной собственности территориальной общины, возобновления договоров аренды земли и предоставления разрешения на разработку документации по землеустройству для эксплуатации зданий и сооружений – это только часть вопросов, которые сейчас рассматриваются в депутатских постоянных комиссиях горсовета.



Кроме того, на повестке дня и вопрос внесения изменений в городских комплексных программ, в частности охраны окружающей среды, повышение энергоэффективности жилищного фоду и безопасности дорожного движения в, содействия безопасной жизнедеятельности города и развития отрасли здравоохранения "я.



Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета:

Согласно требованиям Антимонопольного комитета, нам надо внести некоторые изменения непосредственно в комплексную программу для того, чтобы коммунальное предприятие «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» смогла получать финансовую помощь.



Лариса Болгова, директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета:

Мы вносим изменения в порядок проведения конкурсов с общественными организациями в соответствии с постановлением Кабинета министров. Следующий вопрос – это внесение изменений в положение о коммунальное учреждение Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия», мы дополняем мерами, касающиеся доступности инженерно-транспортной инфраструктуры.



Согласно процедуре подготовки к сессии, депутаты выясняют необходимость предложенных изменений и дополнений в действующие городские программы и перераспределения сметы расходов на их выполнение.



Алла Бобейко, председатель постоянной комиссии по вопросам соцзащиты и здравоохранения Харьковского горсовета:

Работа в комиссиях является тем фактором, когда потом качественнее выносятся документы на сессию. Иногда люди не понимают, почему на сессии так быстро всё идёт, объявили вопрос и сразу согласились, да потому что основная работа идёт как раз в комиссиях. Перед и после, уточнение всех вопросов. И те вопросы, которые качественно подготовлены, они практически на сессионном заседание уже не должны иметь вопросов. Должно идти согласовательное решение.



Поэтому процесс продолжается. На рассмотрении в общем 34 вопроса. После их изучения и согласования на заседаниях всех постоянных депутатских комиссий горсовета, они будут вынесены на принятие депутатским корпусом на пленарной сессии, проведение которой запланировано на 27 ноября.