Депутаты готовятся к сессии городского совета, которая состоится 27 ноября (ВИДЕО)

Много неотложных вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности города и его развития, будут рассмотрены на ближайшей сессии городского совета. Сейчас они проходят согласование в постоянных депутатских комиссиях после чего и будут вынесены на сессию.
Предоставление льготы по уплате государственной пошлины, приватизация объектов коммунальной собственности территориальной общины, возобновления договоров аренды земли и предоставления разрешения на разработку документации по землеустройству для эксплуатации зданий и сооружений – это только часть вопросов, которые сейчас рассматриваются в депутатских постоянных комиссиях горсовета.
Кроме того, на повестке дня и вопрос внесения изменений в городских комплексных программ, в частности охраны окружающей среды, повышение энергоэффективности жилищного фоду и безопасности дорожного движения в, содействия безопасной жизнедеятельности города и развития отрасли здравоохранения "я.
Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения Харьковского городского совета:
Согласно требованиям Антимонопольного комитета, нам надо внести некоторые изменения непосредственно в комплексную программу для того, чтобы коммунальное предприятие «Городская молочная фабрика-кухня детского питания» смогла получать финансовую помощь.
Лариса Болгова, директор Департамента труда и социальной политики Харьковского городского совета:
Мы вносим изменения в порядок проведения конкурсов с общественными организациями в соответствии с постановлением Кабинета министров. Следующий вопрос – это внесение изменений в положение о коммунальное учреждение Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия», мы дополняем мерами, касающиеся доступности инженерно-транспортной инфраструктуры.
Согласно процедуре подготовки к сессии, депутаты выясняют необходимость предложенных изменений и дополнений в действующие городские программы и перераспределения сметы расходов на их выполнение.
Алла Бобейко, председатель постоянной комиссии по вопросам соцзащиты и здравоохранения Харьковского горсовета:
Работа в комиссиях является тем фактором, когда потом качественнее выносятся документы на сессию. Иногда люди не понимают, почему на сессии так быстро всё идёт, объявили вопрос и сразу согласились, да потому что основная работа идёт как раз в комиссиях. Перед и после, уточнение всех вопросов. И те вопросы, которые качественно подготовлены, они практически на сессионном заседание уже не должны иметь вопросов. Должно идти согласовательное решение.
Поэтому процесс продолжается. На рассмотрении в общем 34 вопроса. После их изучения и согласования на заседаниях всех постоянных депутатских комиссий горсовета, они будут вынесены на принятие депутатским корпусом на пленарной сессии, проведение которой запланировано на 27 ноября.
Повышенный эмоциональный фон способен сделать этот день ярким и запоминающимся. Вечер хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
К ежегодно отмечаемым 14 ноября праздникам сегодня добавились два «плавающих».
влажн.:
давл.:
ветер: