14.11.2019 17:23

Горсовет об инциденте с пенсионеркой: Виновные не должны уйти от наказания (ВИДЕО)

Харьковский городской совет отреагировал на трагический инцидент с пожилой женщиной в 8-й больнице.



facebook.com

Ситуацию по инциденту в 8-й больнице прокомментировал на своей странице в Фейсбук директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Городском совете Юрий Сидоренко:

1) Будет создана комиссия по расследованию этого происшествия.

2) Руководство профильного департамента будет выходить на городского голову с инициативой отстранить на время проведения расследования главврача больницы от исполнения служебных обязанностей.

3) уже от себя лично - не знаю, что там сегодня может рассказать прокуратура, которая еще не получила ни одного документа ни от больницы, ни от скорой помощи, но мы завтра, изучив все документы, расскажем в деталях, как это могло произойти.

Харьковский городской совет выражает соболезнование в связи с этой трагедией и сделает со своей стороны все, чтобы виновные в ней не ушли от наказания.

Напомним, что сегодня, в четверг, 14 ноября 2019 года, харьковчанка Елена Лиманская распространила в социальных сетях информацию о том, что из-за отказа сотрудников Городской клинической больницы №8 принять ее мать, которую привезли на "скорой", пенсионерка умерла.

По словам женщины, ее мать находилась в тяжелой в состоянии, а больница №8 является ее районным медицинским учреждением. Несмотря на это, а также то, что с собой у нее было направление врача, заведующий кардиологическим отделением отказала предоставить помощь пациентке.