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18.11.2019  13:41   

27 ноября состоится сессия городского совета

Тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 27 ноября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


//city.kharkov.ua
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
 
В повестке дня - 74 вопроса и «Разное».
 
Начало сессии - в 10:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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