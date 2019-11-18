27 ноября состоится сессия городского совета

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 18 ноября День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 ноября На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.