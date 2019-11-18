27 ноября состоится сессия городского совета

Тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 27 ноября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
День способен внести ясность в любые нерешенные вопросы – от работы до личной жизни. Дайте волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков. Ухудшение видимости до 500 м.
В этот день в 1928 году на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» производства компании Уолта Диснея.
влажн.:
давл.:
ветер: