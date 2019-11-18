18.11.2019 17:41

Харьков укрепляет отношения с Китаем (ФОТО)

Встреча с представителями делегации Китайской Народной Республики достоялась сегодня, 18 ноября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Харьков посетили представители сфер образования, экономики и медицины, в частности, Национального народного конгресса, Университета финансов и экономики Донгбея, муниципалитета провинции Шаньси, Тайюанского университета науки и техники, онкобольницы Китайской академии медицинских наук, компании «China Venture Capital Co» - партнера Всемирной федерации туристических городов, куда недавно вступил Харьков, и др.

С гостями встретились директор Департамента международного сотрудничества Виктор Рудь, а также его заместители Алина Филимонова и Юлия Згурская.

Как сообщил старший советник «China Venture Capital Co», член постоянной комиссии Национального народного конгресса Чжан Шаокин, это их первый визит в Харьков. Делегацию в город направило правительство Китая с целью узнать о перспективных сферах для инвестирования. Сегодня они посетили Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, который их очень впечатлил. Но, кроме образования, китайская сторона также видит перспективы сотрудничества в промышленности и аграрном секторе. Чжан Шаокин сообщил, что по возвращению на родину члены делегации начнут привлекать китайские компании для инвестирования в Харьков.

Виктор Рудь отметил, что Харьков всегда открыт к сотрудничеству, направленному на улучшение жизнедеятельности города. По его словам, городская власть уделяет большое внимание экономике и создает хорошие условия для ведения бизнеса. В городе работают центры предоставления административных услуг, улучшается инфраструктура, активно строится новое жилье, развивается сотрудничество с международными организациями.

Директор департамента подчеркнул, что Харьков поддерживает побратимские отношения с китайскими городами Цзинань и Тянцзинь. Харьковчане уважительно относятся к истории Китая, изучают китайские культуру и язык. В университете им. Каразина работает Институт Конфуция, и Харьков стал первым городом в Украине, где прошла фотовыставка, посвященная достижениям 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. По его словам, город и далее готов развивать отношения.

Справка. В прошлом году импорт товаров из КНР в город Харьков составил 232,65 млн. долл. США и увеличился на 22,9% по сравнению с 2017 годом. Объем импортных поставок из КНР в Харьков составляет наибольшую долю за 2018 год (21,3% от общего объема импорта). По состоянию на 31 декабря 2018 года, объем иностранных инвестиций из Китая составил 1,074 млн долл. США.