20.11.2019 19:12

Геннадий Кернес: В этом клубе исторически любят боевые искусства, воспитывают чемпионов (ФОТО, ВИДЕО)

Мэр Харькова, открывший детский клуб на Алексеевке, поделился своими впечатлениями.



://t.me/kernes59

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:

"Открыли детский клуб на Алексеевке.

На месте старого, тут исторически любят боевые искусства, в простой секции воспитывают чемпионов.

Многие с ностальгией вспоминают советские секции, кружки.

Важно, чтоб пацану было куда пойти в спортзал на районе, не ехать в центр, а по месту, без родителей.

Нашей задачей было навести здесь порядок, на "намоленном" уже месте, хорошо оборудовать залы, чистые и теплые душевые, раздевалки, тренерские.

Эти парни и девочки зарядили меня настроением надолго вперед, я скучаю по спорту, такие встречи не дают падать духом.

И да, о душевном) учли просьбы родителей и сделали тут же место для творческих занятий. Биология, рисование песком".