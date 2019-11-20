Главная Новости Власть Геннадий Кернес: В этом клубе исторически любят боевые искусства, воспитывают чемпионов (ФОТО, ВИДЕО)
20.11.2019  19:12   

Геннадий Кернес: В этом клубе исторически любят боевые искусства, воспитывают чемпионов (ФОТО, ВИДЕО)

Мэр Харькова, открывший детский клуб на Алексеевке, поделился своими впечатлениями.


://t.me/kernes59
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал пост на свой странице в Телеграмм:
 
"Открыли детский клуб на Алексеевке.
 
На месте старого, тут исторически любят боевые искусства, в простой секции воспитывают чемпионов.
 
Многие с ностальгией вспоминают советские секции, кружки.
 
Важно, чтоб пацану было куда пойти в спортзал на районе, не ехать в центр, а по месту, без родителей.
 
Нашей задачей было навести здесь порядок, на "намоленном" уже месте, хорошо оборудовать залы, чистые и теплые душевые, раздевалки, тренерские. 
 
Эти парни и девочки зарядили меня настроением надолго вперед, я скучаю по спорту, такие встречи не дают падать духом.
 
И да, о душевном) учли просьбы родителей и сделали тут же место для творческих занятий. Биология, рисование песком".
 
Мэр Харькова также отметил , что не удерджался и попробовал себя в рисовании на песке.
 
 
 
 
 
Тэги:  кернес, детский клуб высота, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.11 Образование Геннадий Кернес на Алексеевке открыл клуб единоборств «Высота» (ФОТО)   20.11 Общество Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения 07.11 Власть Геннадий Кернес встретился с генеральным консулом Германии
 
 

Видео

«Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 