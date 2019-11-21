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21.11.2019  15:01   

На ХТЗ подбитый Volvo испачкал асфальт (ФОТО)

21 ноября около половины восьмого утра патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Харьковских Дивизий и Александровского проспекта.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Volvo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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