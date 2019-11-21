На ХТЗ подбитый Volvo испачкал асфальт (ФОТО)

21 ноября около половины восьмого утра патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улицы Харьковских Дивизий и Александровского проспекта.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ, нарушив п.п. 16.6 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Volvo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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