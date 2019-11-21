В пятницу десант копов отправится на Металлист

Харьковские правоохранители будут следить за порядком во время футбольного матча
22 ноября в 19:00 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Львов» (Львов).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 4 тысяч болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить патрульные полицейские.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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