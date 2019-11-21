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21.11.2019  15:32   

В пятницу десант копов отправится на Металлист

Харьковские правоохранители будут следить за порядком во время футбольного матча


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22 ноября в 19:00 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Львов» (Львов).

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят до 4 тысяч болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 250 сотрудников Нацполиции и 75 военнослужащих Нацгвардии. За безопасностью дорожного движения будут следить патрульные полицейские.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана порядка, нацгвардия, патруль, харьков
 
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