25.11.2019 19:49

В городском совете прошел семинар, посвященный децентрализации

Семинар «Децентрализация и реформа местного самоуправления в Украине» прошел сегодня, 25 ноября, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

Мероприятие состоялось в рамках Комплексной программы развития местного самоуправления в городе Харькове на 2012-2020 годы, его провел секретарь Харьковского городского совета Александр Новак.

Перед депутатами и работниками горсовета выступил декан факультета адвокатуры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Константин Солянник. По его словам, цель мероприятия - оказать методическую помощь представителям органов местного самоуправления и рассмотреть актуальные процессы, которые происходят в Украине. Сегодня участники семинара обсудили децентрализацию власти, европейские примеры территориального устройства, изменения в Конституции Украины и перспективы местного самоуправления в будущем.

«Правительство решило по-новому посмотреть на вопрос децентрализации. Созданы рабочие группы, готовятся изменения в Конституцию, что повлечет принятие нового закона о местном самоуправлении. Это требует обсуждения. Практике работы Харьковского городского совета могут позавидовать многие города. Все актуальные юридические вопросы и вызовы решаются в Харькове. В этом немалая роль и нашего университета», - сказал Константин Солянник.

Отметим, что в декабре в Верховной Раде планируется внести законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части административно-территориального устройства государства. Среди основных идей - введение трехуровневой системы административно-территориального устройства (громада - округ - регион), построение местного самоуправления на основе принципов вездесущности и финансовой самодостаточности. Громада станет основой, а вместо районов будут введены округа, состоящие из громад. Местные администрации ликвидируют, а на уровне округов начнут работать префекты, которые будут представлять интересы государства. Основной принцип: громадам - власть, стране - контроль.