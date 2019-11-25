Главная Новости Власть В городском совете прошел семинар, посвященный децентрализации
25.11.2019  19:49   

В городском совете прошел семинар, посвященный децентрализации

Семинар «Децентрализация и реформа местного самоуправления в Украине» прошел сегодня, 25 ноября, в Харьковском городском совете.


//city.kharkov.ua
Мероприятие состоялось в рамках Комплексной программы развития местного самоуправления в городе Харькове на 2012-2020 годы, его провел секретарь Харьковского городского совета Александр Новак. 
 
Перед депутатами и работниками горсовета выступил декан факультета адвокатуры Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Константин Солянник. По его словам, цель мероприятия - оказать методическую помощь представителям органов местного самоуправления и рассмотреть актуальные процессы, которые происходят в Украине. Сегодня участники семинара обсудили децентрализацию власти, европейские примеры территориального устройства, изменения в Конституции Украины и перспективы местного самоуправления в будущем. 
 
«Правительство решило по-новому посмотреть на вопрос децентрализации. Созданы рабочие группы, готовятся изменения в Конституцию, что повлечет принятие нового закона о местном самоуправлении. Это требует обсуждения. Практике работы Харьковского городского совета могут позавидовать многие города. Все актуальные юридические вопросы и вызовы решаются в Харькове. В этом немалая роль и нашего университета», - сказал Константин Солянник. 
 
Отметим, что в декабре в Верховной Раде планируется внести законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части административно-территориального устройства государства. Среди основных идей - введение трехуровневой системы административно-территориального устройства (громада - округ - регион), построение местного самоуправления на основе принципов вездесущности и финансовой самодостаточности. Громада станет основой, а вместо районов будут введены округа, состоящие из громад. Местные администрации ликвидируют, а на уровне округов начнут работать префекты, которые будут представлять интересы государства. Основной принцип: громадам - власть, стране - контроль.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семинар, децентрализация, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.11 Общество Децентрализации: для работников горсовета пройдет семинар по реформе 26.10 Общество Публичные закупки: в горсовете прошел семинар (ФОТО) 30.07 Общество Харьковчане приняли участие в Международном семинаре в Нюрнберге
 
 

Видео

Учителя начальных классов будут осваивать инклюзивное обучение
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 