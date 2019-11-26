26.11.2019 13:58

«Под елочку» харьковчане смогут не только выпить бокал шампанского, но и стать собственником завода шампанских вин

Знаменитый ХЗШВ, решением правительства, вместе с двумя десятками харьковских предприятий «выбросили на предновогоднюю распродажу» - прокомментировал передачу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук



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По данным Правительственного портала, вчера Кабмин передал на приватизацию еще 76 государственных предприятий на территории Украины. В целом до конца года Фонду госимущества планируется передать 500 предприятия, сообщил премьер Алексей Гончарук.

Среди харьковских предприятий, включенных в списки на приватизацию, - ГП "Харьковский проектный институт "Промзернопроект", ГП "Харьковсахарсбыт", ГП "Харьковский завод шампанских вин", ГП "Харьковский электромеханический завод", ГП "Харьковский научно-исследовательский институт технологий машиностроения", ГП "Харьковский радиозавод "Протон", ГП "Харьковский электромеханический завод электромашины" и так далее.

С полными списками объектов можно ознакомиться здесь и здесь.

Кстати, на продажу выставили и львовскую «ювелирку»

Указанные предприятия, а точнее их имущество, будет выставлен на прозрачные аукционы, где в процессе открытых торгов его сможет приобрести любой желающий.

Решение правительства является частью запланированного процесса приватизации госимущества и в рамках выполнения Указа Президента Украины от 5 ноября о передаче 500 объектов на приватизацию до 31 декабря 2019 года.

Сегодня в супермаркетах Харькова каждую минуту продается несколько бутылок шампанского.

В ЗАГСах каждый день выпивают десятки бокалов этого напитка. Именно шампанское от ХЗШВ, рассказывают сотрудники Дворца Бракосочетания, - один из главных атрибутов свадьбы. По традиции, одну из бутылок со свадебного стола новобрачные сохраняют до годовщины - первой или 50-й.