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26.11.2019  16:34   

Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 26 ноября, одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.


// РБК-Украина

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета города Харькова рассчитаны в сумме 12,1 млрд грн. В проекте решения учтены образовательная субвенция в размере 1,5 млрд грн и медицинская субвенция - 286 млн грн, а также реверсная дотация в сумме 352 млн грн и субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена в сумме 356,3 млн грн. 

По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц.

Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2020 год рассчитан в объеме 14,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, харьков, исполком, сессия, горсовет
 
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