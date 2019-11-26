26.11.2019 16:34

Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 26 ноября, одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.



// РБК-Украина

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета города Харькова рассчитаны в сумме 12,1 млрд грн. В проекте решения учтены образовательная субвенция в размере 1,5 млрд грн и медицинская субвенция - 286 млн грн, а также реверсная дотация в сумме 352 млн грн и субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена в сумме 356,3 млн грн.

По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц.



Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2020 год рассчитан в объеме 14,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.