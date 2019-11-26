Исполком одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 26 ноября, одобрил проект бюджета города Харькова на 2020 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии горсовета.
По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета города Харькова рассчитаны в сумме 12,1 млрд грн. В проекте решения учтены образовательная субвенция в размере 1,5 млрд грн и медицинская субвенция - 286 млн грн, а также реверсная дотация в сумме 352 млн грн и субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена в сумме 356,3 млн грн.
По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц.
Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2020 год рассчитан в объеме 14,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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