26.11.2019 17:59

В Харькове утвердили перечень домов для жилищных программ

Перечень объектов жилищного строительства для реализации городских жилищных программ утвердили сегодня, 26 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

В перечень объектов для Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2025 годы и Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования на 2011-2025 годы включили три строящихся жилых дома по пр. Льва Ландау, 52. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, что в этом году около 130 семей харьковчан станут собственниками квартир благодаря участию в городских жилищных программах. Всего с начала реализации программ было приобретено около 600 квартир.