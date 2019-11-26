В Харькове утвердили перечень домов для жилищных программ

Перечень объектов жилищного строительства для реализации городских жилищных программ утвердили сегодня, 26 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
В перечень объектов для Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2025 годы и Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования на 2011-2025 годы включили три строящихся жилых дома по пр. Льва Ландау, 52. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.
Отметим, что в этом году около 130 семей харьковчан станут собственниками квартир благодаря участию в городских жилищных программах. Всего с начала реализации программ было приобретено около 600 квартир.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
влажн.:
давл.:
ветер: