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26.11.2019  17:59   

В Харькове утвердили перечень домов для жилищных программ

Перечень объектов жилищного строительства для реализации городских жилищных программ утвердили сегодня, 26 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

В перечень объектов для Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2025 годы и Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования на 2011-2025 годы включили три строящихся жилых дома по пр. Льва Ландау, 52. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году.

Отметим, что в этом году около 130 семей харьковчан станут собственниками квартир благодаря участию в городских жилищных программах. Всего с начала реализации программ было приобретено около 600 квартир.  

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  доступное жилье, жилищная программа, исполком, сессия, харьков
 
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