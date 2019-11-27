Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Руководитель, уверенный в своем потенциале, готов к выборам всегда
27.11.2019  09:29   

Геннадий Кернес: Руководитель, уверенный в своем потенциале, готов к выборам всегда

Харьковский городской голова Геннадий Кернес уверен в своей поддержке на выборах мэра города.


// city.kharkov.ua

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Страна.ua», отвечая на вопрос, если местные выборы назначат на весну.

«Любой руководитель, который уверен в своем потенциале, готов к выборам в любое время года», - отметил Геннадий Кернес.

При этом он подчеркнул, что не боится проиграть кандидату от Владимира Зеленского и найдет механизм, как с ним побороться.  «Чему быть, того не миновать. Если такое случится, я поборюсь с кандидатом, которого приведет за руку Зеленский», - сказал мэр.
 
Он также отметил, что ожидания касательно местных выборов не повторят ситуацию с переизбранием парламента. Тогда, по мнению мэра, люди выбирали Владимира Зеленского, а не конкретных кандидатов в Верховную Раду за их дела.

«Ситуация к моменту проведения местных выборов изменится. Те, кто голосовал за неизвестных никому кандидатов только потому, что они были от Зе!команды, сделают выводы - эти «победители» сегодня уже не появляются на округах. На местных выборах будут выигрывать люди, которые близки к народу и контактируют с людьми постоянно. То есть те, кто работает», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Также он озвучил в интервью результаты последнего соцопроса по Харькову, в котором приняли участие около 1,5 тыс. харьковчан. Согласно исследованию, за Геннадия Кернеса на пост мэра планируют проголосовать 48% респондентов, за кандидата от «Слуги народа» - 32%, за других кандидатов - менее 10%.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, интервью, выборы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.11 Власть Геннадий Кернес: «500 активистов Авакова хотели сделать президенту в Харькове «коридор позора» 26.11 Политика 57% харьковчан выберут мэром Геннадия Кернеса 22.11 Общество 22 октября - день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика
 
 

Видео

Геннадий Кернес: у меня очень простая стратегия
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 