27.11.2019 09:29

Геннадий Кернес: Руководитель, уверенный в своем потенциале, готов к выборам всегда

Харьковский городской голова Геннадий Кернес уверен в своей поддержке на выборах мэра города.



// city.kharkov.ua

Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию «Страна.ua», отвечая на вопрос, если местные выборы назначат на весну.

«Любой руководитель, который уверен в своем потенциале, готов к выборам в любое время года», - отметил Геннадий Кернес.



При этом он подчеркнул, что не боится проиграть кандидату от Владимира Зеленского и найдет механизм, как с ним побороться. «Чему быть, того не миновать. Если такое случится, я поборюсь с кандидатом, которого приведет за руку Зеленский», - сказал мэр.



Он также отметил, что ожидания касательно местных выборов не повторят ситуацию с переизбранием парламента. Тогда, по мнению мэра, люди выбирали Владимира Зеленского, а не конкретных кандидатов в Верховную Раду за их дела.



«Ситуация к моменту проведения местных выборов изменится. Те, кто голосовал за неизвестных никому кандидатов только потому, что они были от Зе!команды, сделают выводы - эти «победители» сегодня уже не появляются на округах. На местных выборах будут выигрывать люди, которые близки к народу и контактируют с людьми постоянно. То есть те, кто работает», - подчеркнул Геннадий Кернес.



Также он озвучил в интервью результаты последнего соцопроса по Харькову, в котором приняли участие около 1,5 тыс. харьковчан. Согласно исследованию, за Геннадия Кернеса на пост мэра планируют проголосовать 48% респондентов, за кандидата от «Слуги народа» - 32%, за других кандидатов - менее 10%.