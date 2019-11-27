27.11.2019 09:41

ГБР в Полтаве расширяет свою деятельность на Харьков

Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, распространяет свою деятельность на Днепропетровскую, Харьковскую и Сумскую области.



// izvestia.kharkov.ua

Расширению деятельности на три области была посвящена пресс-конференция руководителя Государственного бюро расследований города Полтавы, прошедшая в Харькове.

Общая площадь регионов, на которые теперь распространяется непосредственная деятельность теруправления ГБР, составляет пятую часть территории страны. А по количеству населения превышает 8 миллионов 631 тысячу граждан. Теперь на территории обслуживания расположены два города с численностью населения более миллиона человек - это половина городов-миллионников страны.

«Это все очень крупные регионы, со своими особенностями. И именно от прозрачности работы государственных органов: правоохранителей, судей зависит уровень правопорядка в этих областях. Налаживание работы было нелегким кейсом для нашей команды», – рассказала исполняющая обязанности директора управления ГБР в городе Полтаве Светлана Савченко.



Государственное бюро расследований - это орган, созданный для борьбы с преступлениями чиновников. В том числе судей, правоохранителей и преступлений, совершенных военнослужащими. С началом работы ГБР на территории Украины функции досудебного расследования перешли от прокуратуры в ГБР, в свою очередь, за прокуратурой остается функция надзора.



«В прошлом году к нам поступило более 14 000 обращений от граждан, от правоохранительных органов и государственных органов. Непосредственно преступлений, касающихся этих обращений, это порядка одной тысячи. Направлено в суд за этот период 540 уголовных производств, вынесено в настоящее время порядка 180 приговоров суда. Мы сейчас концентрируем усилия на противодействии коррупции, произволу чиновников, а также финансовых правонарушений, это болезнейшая проблему нашего общества, – отчиталась Светлана Савченко.



Однако, несмотря на определенную результативность работы Государственного бюро расследований, как рассказывает руководство ГБР, резонансные дела, возбужденные против топ-чиновников Украины, до сих пор не получили логического завершения - приговора суда.