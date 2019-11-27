Главная Новости Власть Началась сессия Харьковского городского совета
27.11.2019  10:15   

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 27 ноября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 72 депутата. В повестку дня включены 71 вопрос и «Разное». 

Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, бюджет, горсовет, харьков
 
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