27.11.2019 10:15

Началась сессия Харьковского городского совета

Тридцать первая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 27 ноября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

На сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ в Украине, Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ.

Для работы сессии зарегистрировалось 72 депутата. В повестку дня включены 71 вопрос и «Разное».



Сессия транслируется на телеканалах «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере «YouTube».