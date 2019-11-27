Главная Новости Власть 59 голосами против 16 воздержавшихся принят бюджет Харькова на следующий год
27.11.2019  10:40   

59 голосами против 16 воздержавшихся принят бюджет Харькова на следующий год

Как следует из комментариев директора профильного департамента горсовета, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц.


://city.kharkov.ua/

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, базируясь на макроэкономических показателях, а также текущем состоянии экономики, доходы бюджета города Харькова рассчитаны в сумме 12,1 млрд грн.

В проекте решения учтены образовательная субвенция в размере 1,5 млрд грн и медицинская субвенция - 286 млн грн, а также реверсная дотация в сумме 352 млн грн и субвенция на продление третьей линии Харьковского метрополитена в сумме 356,3 млн грн. 

Как сообщила Татьяна Таукешева, прогнозный объем расходов бюджета города Харькова на 2020 год рассчитан в объеме 14,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Тем же составом депутаты проголосовали за прогнозные бюджеты на 21 и 22 год и внесение изменений в бюджет 19 года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бюджет, харьков, сессия
 
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