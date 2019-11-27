Государством в смартфоне будет заниматься новый заместитель городского головы

Олег Дробот назначен заместителем харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации.
Соответствующее решение сегодня, 27 ноября, на сессии единогласно поддержали депутаты.
По словам мэра, одним из приоритетных направлений работы нового зама станет реализация проекта «Государство в смартфоне».
Дробот стал 11-м заместителем харьковского мэра.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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