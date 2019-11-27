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27.11.2019  10:50   

Государством в смартфоне будет заниматься новый заместитель городского головы

Олег Дробот назначен заместителем харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации.


://city.kharkov.ua/

Соответствующее решение сегодня, 27 ноября, на сессии единогласно поддержали депутаты.

По словам мэра, одним из приоритетных направлений работы нового зама станет реализация проекта «Государство в смартфоне».

Дробот стал 11-м заместителем харьковского мэра.

Источник:   ХГС
 Тэги:  смартфон, харьков, заместитель голова, мэр
 
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