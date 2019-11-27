Государством в смартфоне будет заниматься новый заместитель городского головы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 27 ноября Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.

Харькову обещают первый снег: прогноз погоды и магнитных бурь на среду, 27 ноября Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.