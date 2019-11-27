27.11.2019 11:01

Геннадий Кернес: Руководители фирмы «АВЭК» знали о строительстве новой дороги

Эта дорога есть в утвержденном Генеральном плане города, и руководители компании «АВЭК» знали о ее строительстве.



// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал пикет возле мэрии, направленный против строительства новой магистрали от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской.



Договоры, которые ранее были заключены, – временные и действуют до начала строительных работ, отметил мэр Харькова.



«Я хочу, чтоб все лозунги, которые вы за деньги написали на плакатах, повернули к себе. Сколько существует рынок «Барабашово», я не видел, чтоб там что-то было сделано арендаторами земли. Вы в своих обращениях пишете, что вас терроризирует Нацкорпус, власть, еще кто-то. Вас терроризирует ваш хозяин, фамилия его Фельдман, зовут его Александр Борисович, который постоянно срывает с вас деньги, чтоб вы там присутствовали. Поэтому вы обращайтесь к нему, его афере, а мы будем строить дорогу», - сказал городской голова.



Геннадий Кернес сообщил, что обратился в прокуратуру и другие органы государственной власти по этому вопросу, потому что городской совет действует согласно законодательству.



Напомним, что протяженность новой магистрали составит 2,5 км. В ходе строительных работ также будут возведены новые подпорные столбы для метромоста.