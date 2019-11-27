Главная Новости Власть Геннадий Кернес: Руководители фирмы «АВЭК» знали о строительстве новой дороги
27.11.2019  11:01   

Геннадий Кернес: Руководители фирмы «АВЭК» знали о строительстве новой дороги

Эта дорога есть в утвержденном Генеральном плане города, и руководители компании «АВЭК» знали о ее строительстве.


// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал пикет возле мэрии, направленный против строительства новой магистрали от ул. Академика Павлова до ул. Моисеевской.

Договоры, которые ранее были заключены, – временные и действуют до начала строительных работ, отметил мэр Харькова.

«Я хочу, чтоб все лозунги, которые вы за деньги написали на плакатах, повернули к себе. Сколько существует рынок «Барабашово», я не видел, чтоб там что-то было сделано арендаторами земли. Вы в своих обращениях пишете, что вас терроризирует Нацкорпус, власть, еще кто-то. Вас терроризирует ваш хозяин, фамилия его Фельдман, зовут его Александр Борисович, который постоянно срывает с вас деньги, чтоб вы там присутствовали. Поэтому вы обращайтесь к нему, его афере, а мы будем строить дорогу», - сказал городской голова.

Геннадий Кернес сообщил, что обратился в прокуратуру и другие органы государственной власти по этому вопросу, потому что городской совет действует согласно законодательству.

Напомним, что протяженность новой магистрали составит 2,5 км. В ходе строительных работ также будут возведены новые подпорные столбы для метромоста.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, дорога, барабашово, сессия, пикет, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.11 Власть Геннадий Кернес: В ближайшие время все дома города будут с теплом 27.11 Власть Геннадий Кернес: Руководитель, уверенный в своем потенциале, готов к выборам всегда 26.11 Власть Геннадий Кернес: «500 активистов Авакова хотели сделать президенту в Харькове «коридор позора»
 
 

Видео

На Харківщині згоріли сарай і два авто. Будинок вдалося врятувати. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 