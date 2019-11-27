Геннадий Кернес: В ближайшие время все дома города будут с теплом

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 27 ноября сообщил, что в ближайшие дни во всех жилых домах города будут возобновлены теплоснабжение и подача горячей воды.
По словам городского головы, в городе сегодня разрабатываются новые программы, согласно которым в Харькове будет проведена масштабная реконструкция теплосетей к следующему отопительному сезону.
«А что касается этого отопительного сезона, то на сегодняшний день, в связи с реконструкцией тепловых сетей, без тепла остаются около 30 жилых домов, а также 370 домов - без горячей воды. Но в ближайшие дни все дома будут с водой и отоплением», - подчеркнул Геннадий Кернес.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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