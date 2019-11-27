27.11.2019 11:11

Геннадий Кернес: В ближайшие время все дома города будут с теплом

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 27 ноября сообщил, что в ближайшие дни во всех жилых домах города будут возобновлены теплоснабжение и подача горячей воды.



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По словам городского головы, в городе сегодня разрабатываются новые программы, согласно которым в Харькове будет проведена масштабная реконструкция теплосетей к следующему отопительному сезону.



«А что касается этого отопительного сезона, то на сегодняшний день, в связи с реконструкцией тепловых сетей, без тепла остаются около 30 жилых домов, а также 370 домов - без горячей воды. Но в ближайшие дни все дома будут с водой и отоплением», - подчеркнул Геннадий Кернес.