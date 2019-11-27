Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет 27 ноября на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.
В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: главный врач Городской отоларингологической клинической больницы №30 Сергей Самусенко, директор Харьковской специализированной школы №170 Григорий Шойхет, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, заместитель председателя Администрации Шевченковского района Николай Белоцерковский.
Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня адвокатуры грамотами награждены директор адвокатского бюро Евгений Терпелюк и адвокат Ольга Гавриленко.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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