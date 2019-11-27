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27.11.2019  12:51   

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет 27 ноября на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


://city.kharkov.ua/

В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: главный врач Городской отоларингологической клинической больницы №30 Сергей Самусенко,  директор Харьковской специализированной школы №170 Григорий Шойхет, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, заместитель председателя Администрации Шевченковского района Николай Белоцерковский. 

Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня адвокатуры грамотами награждены директор адвокатского бюро Евгений Терпелюк и адвокат Ольга Гавриленко.

Источник:   ХГС
 Тэги:  грамота, харьков, награждение, горсовет, почетная
 
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