27.11.2019 12:51

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет 27 ноября на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



://city.kharkov.ua/

В частности, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Харькова и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены: главный врач Городской отоларингологической клинической больницы №30 Сергей Самусенко, директор Харьковской специализированной школы №170 Григорий Шойхет, директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, заместитель председателя Администрации Шевченковского района Николай Белоцерковский.



Также за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю Дня адвокатуры грамотами награждены директор адвокатского бюро Евгений Терпелюк и адвокат Ольга Гавриленко.