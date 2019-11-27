27.11.2019 13:16

В Харькове усилят мониторинг доступности объектов инфраструктуры

Коммунальное учреждение «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» займется повышением уровня доступности объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 27 ноября, на сессии городского совета утвердили Положение о работе реабилитационного центра в новой редакции.

В частности, решение позволит коммунальному учреждению проводить мониторинг соблюдения организациями, предприятиями и учреждениями установленных нормативных требований в части обеспечения доступа к объектам городской инфраструктуры, анализировать уровень доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города, создать условия для устранения ограничений жизнедеятельности отдельных льготных категорий граждан, усилить их социальную защиту, в том числе участников АТО.

Отметим, что городской центр реабилитации создан для проведения комплекса мероприятий, направленных на создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью - с поражениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто состоит в группе риска получения инвалидности, усвоения ими знаний, умений и навыков, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал.