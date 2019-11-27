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27.11.2019  13:16   

В Харькове усилят мониторинг доступности объектов инфраструктуры

Коммунальное учреждение «Харьковский городской центр реабилитации и социальной интеграции «Академия» займется повышением уровня доступности объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.


//city.kharkov.ua
Сегодня, 27 ноября, на сессии городского совета утвердили Положение о работе реабилитационного центра в новой редакции. 
 
В частности, решение позволит коммунальному учреждению проводить мониторинг соблюдения организациями, предприятиями и учреждениями установленных нормативных требований в части обеспечения доступа к объектам городской инфраструктуры, анализировать уровень доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города, создать условия для устранения ограничений жизнедеятельности отдельных льготных категорий граждан, усилить их социальную защиту, в том числе участников АТО.
 
Отметим, что городской центр реабилитации создан для проведения комплекса мероприятий, направленных на создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью - с поражениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто состоит в группе риска получения инвалидности, усвоения ими знаний, умений и навыков, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  доступность, мониторинг, харьков, центр реабилитации «академия»
 
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