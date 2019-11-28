28.11.2019 17:01

Геннадий Кернес: Харьков нацелен работать Huawei, потому что у них лучшие ІТ-продукты

Компания «Huawei» предлагает установить в Харькове «умное» видеонаблюдение.



// city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 28 ноября встретился с генеральным директором «Huawei Ukraine» Ма Ци. Стороны обсудили реализацию концепции «умного города».



Представители «Huawei» предложили начать с установки видеосистемы, а именно - камер с высоким разрешением и большим набором аналитических инструментов, чтобы распознавать лица, направление движения и скорость транспорта, а также структурировать данные (квалифицировать отдельно пешеходов, мотоциклы, машины и т.д.). По статистике, в городах, где работает такая система видеонаблюдения, количество преступлений уменьшилось на 20%.



Геннадий Кернес отметил, что Харьков хочет стать лидером в Украине в сфере цифрового развития. В городе создали отдельную структуру - Департамент цифровой трансформации. Перед властью стоят задачи сделать услуги доступными, а город - комфортным и безопасным. Для этого планируется расширить перечень электронных сервисов, построить Городской ситуационный центр, то есть создать «умный город».



«Ваше предложение для нас очень актуально. Вы - компания с мировым именем, и мы понимаем, какую ответственность несем. Нацелены работать с вами, потому что знаем, что у вас лучшие ІТ-продукты», - сказал Геннадий Кернес.



После встречи Ма Ци сообщил, что компания сотрудничает с Харьковом с начала года. Специально для проекта была создана команда, которая выполнила большой объем работ и составила рабочий план по развитию «умного» Харькова. По его словам, у «Huawei» есть много идей насчет развития города. Установка системы видеонаблюдения станет первым шагом, благодаря которому удастся сделать город более безопасным и комфортным.



«Харьков - самый продвинутый город в Украине по цифровому развитию. Это очень хорошо, что власть заинтересована в цифровой трансформации. Это дает преимущество над другими городами, и мы видим большую перспективу в совместной работе», - сказал Ма Ци.



Напомним, что Соглашение о сотрудничестве и партнерстве между Харьковским городским советом и компанией «Huawei Ukraine» было подписано в июле этого года. Также городская власть сотрудничает с компаниями «Microsoft», «Hewlett Packard», «Vodafone», «Cisco», «Киевстар» и харьковским ІТ-кластером.



