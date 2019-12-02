Геннадий Кернес – автомобилистам: Не делайте заложниками своих же земляков

Городской голова обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Такое обращение мэр города сделал на своей странице в Facebook.
«Синоптики предупреждают, что сегодня ночью начнется снег и гололед. Насколько безопасным будет движение в Харькове для людей и транспорта в эти дни, зависит от всех нас.
Городские службы готовы выйти на линию и обеспечивать проезжаемость, доступ к больницам, школам, на все социальные объекты. Критически важно, чтоб у бордюров было как можно меньше машин, и техника могла выполнить работу. Прошу автовладельцев не делать заложниками своих же земляков.
Пожалуйста, будьте осторожны, проявите терпение, планируйте перемещения по городу с учетом погоды, чтоб зима только радовала наступающей праздничной атмосферой», – написал Геннадий Кернес.
Сегодня тяга к приключениям и адреналину в крови способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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