Главная Новости Власть Геннадий Кернес – автомобилистам: Не делайте заложниками своих же земляков
02.12.2019  16:27   

Геннадий Кернес – автомобилистам: Не делайте заложниками своих же земляков

Городской голова обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.


// Facebook

Такое обращение мэр города сделал на своей странице в Facebook.

«Синоптики предупреждают, что сегодня ночью начнется снег и гололед. Насколько безопасным будет движение в Харькове для людей и транспорта в эти дни, зависит от всех нас.

Городские службы готовы выйти на линию и обеспечивать проезжаемость, доступ к больницам, школам, на все социальные объекты. Критически важно, чтоб у бордюров было как можно меньше машин, и техника могла выполнить работу. Прошу автовладельцев не делать заложниками своих же земляков.

Пожалуйста, будьте осторожны, проявите терпение, планируйте перемещения по городу с учетом погоды, чтоб зима только радовала наступающей праздничной атмосферой», – написал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, снег, уборка снега, харьков
 
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