02.12.2019 16:27

Геннадий Кернес – автомобилистам: Не делайте заложниками своих же земляков

Городской голова обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.



// Facebook

Такое обращение мэр города сделал на своей странице в Facebook.

«Синоптики предупреждают, что сегодня ночью начнется снег и гололед. Насколько безопасным будет движение в Харькове для людей и транспорта в эти дни, зависит от всех нас.



Городские службы готовы выйти на линию и обеспечивать проезжаемость, доступ к больницам, школам, на все социальные объекты. Критически важно, чтоб у бордюров было как можно меньше машин, и техника могла выполнить работу. Прошу автовладельцев не делать заложниками своих же земляков.



Пожалуйста, будьте осторожны, проявите терпение, планируйте перемещения по городу с учетом погоды, чтоб зима только радовала наступающей праздничной атмосферой», – написал Геннадий Кернес.