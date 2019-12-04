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04.12.2019  08:15   

Игорь Терехов: Городские службы справились с первым снегопадом

Со снегопадом, который прошел в Харькове в ночь на 3 декабря, городские коммунальные службы в целом справились.


// city.kharkov.ua

Об этом 3 декабря на рабочем совещании сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Напомним, что ночью в уборке снега было задействовано 115 единиц техники, днем - 167. За сутки на дороги высыпали более 1 тыс. куб. м песчано-солевой смеси и 700 т соли, вывезли 670 куб. м снега.  Рабочие расчистили около 250 остановок общественного транспорта и 500 пешеходных переходов. Более 1600 дворников убирали во дворах жилых домов.

Как сообщили в КП «Дорремстрой», работы по расчистке и вывозу снега продолжаются, а спецтехника посыпает дороги. Сегодня ночью на дороги вышли 83 автомобиля.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, теерехов, харьков
 
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