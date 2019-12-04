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04.12.2019  16:46   

В Харькове запустят новую таможню

4 декабря Кабинет министров принял распоряжение об официальном запуске работы Новой таможни с 8 декабря 2019 года.


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С 8 декабря Государственной таможенной службе будут переданы полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственного таможенного дела.

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"Наконец, мы официально запускаем работу Новой таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Отмечается, что Новая таможня - это фактически запущенный с нуля орган, который будет состоять из четырех ключевых элементов: современная европейская инфраструктура, одинаковые и понятные правила игры для всех, быстрый и удобный сервис, новая кадровая политика.

Как сообщалось, все региональные подразделения Новой таможни были зарегистрированы по состоянию на 15 ноября 2019 года.

Источник:   Нова Митниця
 Тэги:  таможня, запуст, харьков, решение
 
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