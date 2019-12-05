Хозяйственный суд в здании Госпрома взято под усиленную охрану

Территориальное управление Службы судебной охраны в Харьковской области взяло под охрану Хозяйственный суд Харьковской области, передает «ЗиБ» со ссылкой на пресс-службу УСН.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Служба судебной охраны осуществляет поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суд, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполняет функции по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса в суде

Начальник отдела Александр Росляков и командир взвода Юлия Митева представили состав судебной охраны и ознакомили с миссией и основными целями.