Хозяйственный суд в здании Госпрома взято под усиленную охрану

Теперь здание Хозяйственного суда Харьковской области будет находиться под круглосуточной охраной.
Территориальное управление Службы судебной охраны в Харьковской области взяло под охрану Хозяйственный суд Харьковской области, передает «ЗиБ» со ссылкой на пресс-службу УСН.
В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Служба судебной охраны осуществляет поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суд, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполняет функции по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса в суде
Начальник отдела Александр Росляков и командир взвода Юлия Митева представили состав судебной охраны и ознакомили с миссией и основными целями.
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