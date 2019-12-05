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05.12.2019  13:03   

Хозяйственный суд в здании Госпрома взято под усиленную охрану

Теперь здание Хозяйственного суда Харьковской области будет находиться под круглосуточной охраной.


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Территориальное управление Службы судебной охраны в Харьковской области взяло под охрану Хозяйственный суд Харьковской области, передает «ЗиБ» со ссылкой на пресс-службу УСН.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Служба судебной охраны осуществляет поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в суд, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполняет функции по государственному обеспечению личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности участников судебного процесса в суде

Начальник отдела Александр Росляков и командир взвода Юлия Митева представили состав судебной охраны и ознакомили с миссией и основными целями.

Принимая во охрану суд по традиции, работники Службы судебной охраны встретили женскую половину коллектива с цветами.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  суд, минирование, харьков, хозяйственный
 
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