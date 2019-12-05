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05.12.2019  17:02   

В Харькове разработают концепцию расчистки русел рек

КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» готовится к разработке концепции расчистки русел рек в пределах города Харькова.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 5 декабря, на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор предприятия Александр Докучаев.

«Заиленность рек в Харькове большая, поэтому проблему решать надо. Реки свою функцию пока выполняют, но желательно их довести до лучших кондиций, ведь они являются основными разгрузочными артериями города. Они не только принимают воду из ливневой канализации, но и разгружают подземные воды, то есть работают как большая дрена по всему городу. И это очень важно, ведь в Харькове достаточно много подтопленных территорий», - отметил Александр Докучаев.

По его словам, концепция расчистки русел рек будет разрабатываться совместно с институтом «Укргидропроект». После этого документ будет вынесен на рассмотрение депутатов Харьковского горсовета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  реки, чистка, концепция, харьков
 
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