09.12.2019 14:24

Харьков подписал меморандум с Государственным фондом энергоэффективности

Города Харьковской области и Государственный фонд энергоэффективности сегодня, 9 декабря, подписали меморандумы о сотрудничестве.



://city.kharkov.ua/

Мероприятие состоялось в конференц-зале отеля «Kharkiv Palace». В нем приняли участие директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну и руководитель программы ПРООН по достижению Целей устойчивого развития в регионах Мустафа Саит-Аметов. Меморандумы подписали представители 15 городов области. Цель подписания - экономия потребления энергоресурсов и затрат на коммунальные услуги ОСМД, повышение уровня комфорта и условий проживания в многоквартирных домах. Документ предусматривает проведение совещаний, круглых столов, семинаров и предоставление методических рекомендаций представителям ОСМД и органов власти.



От Харькова документ подписал заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. По его словам, программа поддержки ЖК, ЖСК и ОСМД работает в Харькове уже несколько лет, и городской голова Геннадий Кернес определил ее как одну из приоритетных.



«Сегодня в качестве эталонного примера привели проект харьковского ОСМД, который реализовали с участием городского, областного бюджетов и гранта Фонда енергоеффективности. Подписание меморандума позволит развивать направление и делать жилой фонд более энергоэффективным», - отметил Михаил Фатеев.



Также в рамках мероприятия представителям ОСМД презентовали Программу поддержки модернизации многоквартирных домов «Энергодом», которая предусматривает частичное возмещение расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности: 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%.



Как сообщила директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну, совладельцы многоквартирных домов смогут уменьшить расходы на жилищно-коммунальные услуги в два-три раза.



«Например, утепление стен, подвала, цоколя, кровли, замена окон в местах общего пользования - такой комплекс мероприятий позволяет сэкономить около 60% тепловой энергии. Это означает, что размеры наших платежек могут уменьшиться вдвое или втрое. Кроме того, когда мы реализуем энергоэффективные мероприятия, мы уменьшаем потребление энергетических ресурсов и заботимся об экологии. Компания, которая подает теплоноситель, уменьшает потребление газа или угля, и таким образом снижаются выбросы СО2 в атмфосферу», - пояснила Юлия Головатюк-Унгуряну.



По ее словам, к 2025 году в Украине ожидается реализовать около 16 тыс. энергоэффективных проектов и благодаря этому сэкономить около 1,5 млн куб. м газа. Кроме того, в планах фонда - за 20 лет модернизировать 50% многоквартирных домов.



Юлия Головатюк-Унгуряну также сообщила, что в прошлом году фонд получил финансовую поддержку от европейских партнеров - 80 млн евро как гранты от Европейского Союза и 20 млн евро от правительства Германии. Кроме того, 1,6 млрд грн предусмотрено на 2020 год в государственном бюджете для пополнения уставного капитала фонда. Также директор фонда отметила, что в следующем году планируется запустить платформу, чтобы ОСМД могли подавать документы онлайн.



Напомним, что Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности жилищного фонда, которая действует в Харькове, предусматривает возмещение процентной ставки по кредитам, полученным ОСМД, ЖСК, ЖК на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов и проведение соответствующих работ в размере не более 500 тыс. грн по одному кредитному соглашению.