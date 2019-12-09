Геннадий Кернес: Харьков получит валидаторы для безналичной оплаты проезда

Первая партия терминалов для оплаты готовился к установке в Харьковском метрополитене.
На шаг ближе к оплате метро банковской картой, написал Харьковский городской голова в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в рамках договора Харькова с компанией VISA город получит 540 валидаторов, которые принимают безналичный платеж.
«Первая партия готовится к установке в каждом вестибюле метро, после отладки добавится наземный электротранспорт. Кроме того, будет возможность пополнить с карты Eticket в терминале», – написал Геннадий Кернес.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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