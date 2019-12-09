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09.12.2019  14:41   

Геннадий Кернес: Харьков получит валидаторы для безналичной оплаты проезда

Первая партия терминалов для оплаты готовился к установке в Харьковском метрополитене.


// Telegram

На шаг ближе к оплате метро банковской картой, написал Харьковский городской голова в своем Telegram-канале.

По словам мэра, в рамках договора Харькова с компанией VISA город получит 540 валидаторов, которые принимают безналичный платеж.

«Первая партия готовится к установке в каждом вестибюле метро, после отладки добавится наземный электротранспорт. Кроме того, будет возможность пополнить с карты Eticket в терминале», – написал Геннадий Кернес.

Тэги:  кернес, метро, валидатор, терминал, оплата, кредитная карта, харьков
 
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