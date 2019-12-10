10.12.2019 14:01

К «Металлисту» стянут две тысячи правоохранителей

Полиция и Нацгвардия готовятся к обеспечению общественной безопасности и порядка во время футбольного матча в Харькове.



// Нацполиция

11 декабря в 19:55 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» (Украина) - «Аталанта» (Италия).



Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков, в том числе около 200 иностранных фанатов.



Охрану правопорядка будут обеспечивать более 2000 правоохранителей, из них: более 1300 полицейских, 400 военнослужащих Нацгвардии и 470 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.



Полиция Харьковщины призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.