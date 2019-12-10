К «Металлисту» стянут две тысячи правоохранителей

Полиция и Нацгвардия готовятся к обеспечению общественной безопасности и порядка во время футбольного матча в Харькове.
11 декабря в 19:55 на стадионе «Металлист» состоится матч между командами «Шахтер» (Украина) - «Аталанта» (Италия).
Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков, в том числе около 200 иностранных фанатов.
Охрану правопорядка будут обеспечивать более 2000 правоохранителей, из них: более 1300 полицейских, 400 военнослужащих Нацгвардии и 470 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел и Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Полиция Харьковщины призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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