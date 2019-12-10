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10.12.2019  13:23   

10 декабря завершаются тотальные проверки спасателями пожарных норм в учебных заведениях

Вопрос проверки пожарной безопасности в области обсудили на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Проверить пожарной безопасности социально значимых объектов поручил Президент Украины Владимир Зеленский.


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К 10 января 2020 в регионе планируют проверить все дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения культуры, общежития, учреждения здравоохранения, соцзащиты, государственные объекты транспортной инфраструктуры.

Члены региональной комиссии обратились к руководителям районов области поручению особое внимание обращать на объекты, которые имеют более 3-х этажей или содержат деревянные элементы конструкции.

«Также особое внимание следует уделить учреждениям, в которых круглосуточно находятся люди, - подчеркнул директор Департамента гражданской защиты ХОГА Павел Пономаренко. - Подразделениям ГСЧС при проведении проверки - просьба: обратить внимание на реальность выполнения мер противопожарной безопасности ».

В свою очередь, начальник Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Александр Волобуев обратился к главам РГА и ОТГ с просьбой не ждать проверки, а проводить внеочередные мероприятия - обучение обслуживающего персонала, проработки вопросов эвакуации, тренировки по оповещению.

«Опыт показывает, что успех тушения пожара и спасения людей зависит от правильных первоочередных действий персонала и оперативности и знания объекта пожарно-спасательными подразделениями. Со среды начнутся проверки и тренировочные учения, которые состоятся, например, в ХНУ им.В.Н. Каразина и на других объектах », - сообщил Александр Волобуев.

Справка . По данным начальника управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Сергея Колосовского, сейчас в области на учете состоят 3849 объектов с массовым пребыванием людей. В течение 5 последних лет на территории области произошло 50 пожаров на этих объектах (из них двадцать первом общежитиях).

«В течение 2019 сотрудниками Главного управления организованы и проведены плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, гражданской обороны на объектах указанной категории. За допущенные нарушения 3957 ответственных и должностных лиц привлечены к административной ответственности. В административный суд было направлено 72 обращения по применению мер реагирования в виде полной или частичной остановки эксплуатации объектов », - отметил Сергей Колосовский.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, одесса, харьков, проверка, сигнализация, подготовка
 
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