11.12.2019 15:25

В Харькове определили проекты-победители бюджета участия

Проекты-победители Общественного бюджета (бюджета участия) были определены 10 декабря на заседании рабочей группы.



://city.kharkov.ua/

Победителями стали 39 проектов, набравших больше 300 голосов, на реализацию которых из городского бюджета будет выделено 50 млн грн.



Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 260 различных инициатив, из которых были отобраны 117 лучших.



Подробнее ознакомиться с каждым из них можно на сайте «Портал харьковчанина».



Проекты-победители будут утверждены 18 декабря на сессии Харьковского городского совета.