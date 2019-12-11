В Харькове определили проекты-победители бюджета участия

Проекты-победители Общественного бюджета (бюджета участия) были определены 10 декабря на заседании рабочей группы.
Победителями стали 39 проектов, набравших больше 300 голосов, на реализацию которых из городского бюджета будет выделено 50 млн грн.
Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 260 различных инициатив, из которых были отобраны 117 лучших.
Подробнее ознакомиться с каждым из них можно на сайте «Портал харьковчанина».
Проекты-победители будут утверждены 18 декабря на сессии Харьковского городского совета.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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