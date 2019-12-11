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11.12.2019  15:25   

В Харькове определили проекты-победители бюджета участия

Проекты-победители Общественного бюджета (бюджета участия) были определены 10 декабря на заседании рабочей группы.


://city.kharkov.ua/

Победителями стали 39 проектов, набравших больше 300 голосов, на реализацию которых из городского бюджета будет выделено 50 млн грн.

Напомним, всего в этом году на участие в программе «Общественный бюджет» харьковчане подали 260 различных инициатив, из которых были отобраны 117 лучших.

Подробнее ознакомиться с каждым из них можно на сайте «Портал харьковчанина».

Проекты-победители будут утверждены 18 декабря на сессии Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  победители, проект, харьков, участие, заедание, группа, сессия
 
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