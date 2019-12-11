По новому Трудовому кодексу харьковчане рискуют потерять стаж и часть отпусков

Проектом Трудового кодекса, который ранее был анонсирован министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, предлагается исключительно электронный вариант учета трудового стажа работников с определенного года.
Об этом свидетельствует правовой анализ неофициально обнародованного накануне проекта кодекса законов о труде, сообщает УНН .
Законопроектом предлагается следующее:
"Статья 9. Учет трудовой деятельности работников
1. Учет трудовой деятельности работников осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном законодательством.
2. Лицо имеет право на получение информации о своей трудовой деятельности, а также на обращение в органы власти с целью корректировки указанной информации, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины ", - говорится в проекте кодекса.
Аналитики считают, что в случае полного отказа от трудовых книжек и перехода на электронную форму существует риск потери данных, а как следствие - трудового стажа работника.
Напомним, о работе над новым проектом Трудового кодекса речь идет уже несколько месяцев. В ноябре Тимофей Милованов сообщил, что проект кодекса будет готов через несколько месяцев. Он также сообщил, что будет урегулирован вопрос дистанционной работы, а также увеличены сроки отпуска за свой счет.
Еще до своей официальной презентации проект кодекса вызвал множество дискуссий, ведь неоднократно различные эксперты заявляли, что в документе сужаются права работников и даже уменьшается защиту таких категорий, как женщины в декретном отпуске или матери-одиночки. Также речь идет о сокращении ежегодного гарантированного отпуска и тому подобное.
Придерживаясь проверенных временем, консервативных путей и соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой. Это справедливо во всех сферах жизни.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: