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11.12.2019  15:30   

Геннадий Кернес: Ценю мнение харьковчан, что город развивается в правильном направлении

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», согласно которому Харьков стал вторым в Украине по качеству городских услуг.


// city.kharkov.ua

«Думаю, 24 областных центра страны слишком разные, чтобы опрос мог назвать точных чемпионов и «лузеров». Важнее показатели динамики, и я высоко ценю, что 70% жителей считают, что Харьков развивается в правильном направлении, и последние три года этот показатель устойчиво растет, - отметил в своем «Telegram»-канале Геннадий Кернес. - Свой личный рейтинг поддержки (71%) считаю результатом понимания, установленного между городской властью и харьковчанами. Мы не прячемся от проблем, строим планы, делаем все, чтобы продолжалось возрождение Харькова, стали лучше жить люди, от имени которых мы работаем».

Напомним, в новом социсследовании группы «Рейтинг» жители страны оценивали качество жизни в своих городах по 22 показателям, давая оценку от 1 до 5. Высший балл - у Винницы (3,4), а Харьков (вместе с Луцком, Ивано-Франковском, Черниговом и Хмельницким) получил оценку 3,1.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, рейтинг, харьков
 
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