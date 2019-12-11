11.12.2019 15:30

Геннадий Кернес: Ценю мнение харьковчан, что город развивается в правильном направлении

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал результаты всеукраинского опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», согласно которому Харьков стал вторым в Украине по качеству городских услуг.



// city.kharkov.ua

«Думаю, 24 областных центра страны слишком разные, чтобы опрос мог назвать точных чемпионов и «лузеров». Важнее показатели динамики, и я высоко ценю, что 70% жителей считают, что Харьков развивается в правильном направлении, и последние три года этот показатель устойчиво растет, - отметил в своем «Telegram»-канале Геннадий Кернес. - Свой личный рейтинг поддержки (71%) считаю результатом понимания, установленного между городской властью и харьковчанами. Мы не прячемся от проблем, строим планы, делаем все, чтобы продолжалось возрождение Харькова, стали лучше жить люди, от имени которых мы работаем».



Напомним, в новом социсследовании группы «Рейтинг» жители страны оценивали качество жизни в своих городах по 22 показателям, давая оценку от 1 до 5. Высший балл - у Винницы (3,4), а Харьков (вместе с Луцком, Ивано-Франковском, Черниговом и Хмельницким) получил оценку 3,1.