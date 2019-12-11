11.12.2019 16:38

Игорь Терехов: В Харькове усилят меры пожарной безопасности

В Харькове закупили новые гидранты и выделят средства на системы пожарной сигнализации.



// city.kharkov.ua

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 11 декабря, провел совещание с директорами департаментов и представителями Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области по вопросам пожарной безопасности.

Как сообщил начальник Харьковского городского отдела ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Владимир Юрченко, в этом году в учреждениях образования было проведено 456 учений, 17 учений и 13 тренировок по эвакуации - в учреждениях здравоохранения. Он отметил, что в зданиях пути эвакуации нужно освободить от посторонних предметов и закрывать не на замки, а на затворы, чтобы в случае пожара не искать ключи.

Игорь Терехов поручил тщательно проверить состояние пожарной безопасности на объектах сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, соцсферы, в центрах услуг, квест-комнатах, торговых центрах. Закрепить за каждым учреждением сотрудника ГСЧС и составить график проведения учений. Также он сообщил, что из городского бюджета готовы выделить средства на обслуживание систем пожарной сигнализации и дополнительные деньги - на установку систем ОПС в учреждениях образования.

«Чтобы не допустить таких трагических ситуаций, как в Одессе, чтобы не было жертв и чтобы все службы четко среагировали. С завтрашнего дня проводите совещания, закрепите людей, чтобы каждый сотрудник провел в своих учреждениях мероприятия и предоставил отчет с фотографиями. Нужно также проверить, чтобы все гидранты были готовы к эксплуатации», - сказал Игорь Терехов.

Генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов сообщил, что уже закуплено 82 новых наружных пожарных гидранта, 48 из них уже установлены, 34 – в работе. Кроме того, осталось восстановить 13 из 113 гидрантов возле объектов особого значения.

Также на совещании было решено в учреждениях и организациях города провести проверки систем оповещения и договоры на обслуживание пожарных сигнализаций, провести дополнительные занятия с обслуживающим персоналом и проинструктировать людей, как действовать в случае пожара.

«На постоянной основе работает городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, и мы планово выполняем необходимую работу. Сегодня мы обсудили, какие недостатки есть и как их устранить», - отметил Игорь Терехов.



Также первый вице-мэр поручил спасателям и службам скорой помощи тщательно подготовиться к новогодним массовым мероприятиям.