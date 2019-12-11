Игорь Терехов: городе установят мемориальные доски выдающимся харьковчанам

Памятная доска одному из основателей харьковского телевидения, директору первой телестудии в Харькове Константину Лащенко будет установлена на доме, где он жил, по ул. Новгородской, 8.
Такое решение было принято сегодня, 11 декабря, на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, которую провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Также мемориальную доску планируется установить Дмитрию Арциленко, погибшему в зоне проведения АТО. Памятный знак установят на фасаде Харьковской общеобразовательной школы №70 (пр. Александровский, 150), где он учился.
Кроме того, Объединение организаций работодателей Харьковщины обратилось в горсовет с просьбой увековечить память выдающегося украинского искусствоведа, историка архитектуры Стефана Таранушенко, установив памятную доску на доме, где он жил (ул. Мироносицкая, 76).
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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