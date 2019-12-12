12.12.2019 15:25

В горсовете обсудили особенности взаимодействия городской власти и национальных объединений

II Международная конференция «Особенности взаимодействия органов местного самоуправления, иностранных представительств и национальных меньшинств» прошла сегодня, 12 декабря, в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua/

В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, руководители департаментов, представители миграционной службы, дипломатического корпуса и иностранных представительств, национальных меньшинств и харьковских вузов.



Как сообщил первый вице-мэр, сегодня в Харькове проживают представители более 100 национальностей, зарегистрированы и действуют 65 национально-культурных объединений, с каждым из которых городская власть наладила сотрудничество.



«Сегодня каждый третий житель города является представителем других национальностей, но при этом все мы - харьковчане. Горсовет тесно взаимодействует с представителями нацменьшинств и дипломатическим корпусом, и за это время у нас никогда не было ни межнациональных, ни религиозных конфликтов, уверен, что так будет всегда. Городская власть всегда стремилась создать максимально комфортные условия для деятельности всех национально-культурных обществ. С этой целью в городе был создан Общественный совет по вопросам межнациональных отношений при Харьковском городском голове», - отметил Игорь Терехов.



Также он напомнил, что сегодня в Харькове функционируют два генеральных консульства и 14 консульских учреждений разных стран. Важность работы этих учреждений подчеркнула и заместитель начальника управления Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области Наталья Заяц. Она отметила, что в 2019 году в областную миграционную службу с просьбой предоставить убежище обратились жители более 20 стран, в том числе Египта, Ирана, Ирака, Конго, Бангладеш, Марокко, Нигерии, Сирии, Узбекистана и др.



В рамках конференции ее участники также обсудили актуальные вопросы и современные тенденции сотрудничества города с национальными меньшинствами и наметили планы дальнейшего сотрудничества. В частности, при содействии президента Ассоциации «Италия-Украина» Любови Сандулович, которая также приняла участие в конференции, рассматривается возможность проведения Дней Харькова в Болонье.



Также для участников конференции Почетный консул Грузии в Харькове Александра Чихладзе рассказала о работе консульства, в том числе о тесном сотрудничестве городской власти и грузинской диаспоры.