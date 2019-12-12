12.12.2019 15:45

Харьков развивает сотрудничество с китайской диаспорой

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Харьковским городским советом и Китайской диаспорой в Украине был подписан сегодня, 12 декабря, в городском совете.



://city.kharkov.ua/

Документ подписали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов и председатель Китайской диаспоры в Украине Ли Сюеган.



«Это яркий пример того, что мы хотим развивать дружеские взаимовыгодные отношения и считаем их крайне важными для жителей нашего города. Сегодня Харьков является одним из самых комфортных городов для жизни в Украине, в том числе в силу того, что городская власть старается учитывать интересы и создавать благоприятные условия для всех проживающих здесь граждан. Мы высоко ценим достигнутые результаты нашего сотрудничества с китайской стороной и как прежде подтверждаем нашу постоянную готовность к продолжению совместной плодотворной работы», - подчеркнул Игорь Терехов.



Согласно меморандуму, стороны договорились поддерживать сотрудничество в области межкультурного диалога на условиях толерантности, содействовать обмену опытом и обсуждению конкретных вопросов относительно сотрудничества в сферах культуры, образования, науки, медицины, а также содействовать развитию торгово-экономических и инвестиционных отношений между Харьковом и Китаем.



«Мне также очень приятно, что мы укрепим наше сотрудничество. Мы желаем, чтобы Харьков и дальше развивался, чтобы всегда были хорошие отношения между харьковчанами и представителями китайской диаспоры», - сказал Ли Сюеган.



Отметим, церемония подписания состоялась в рамках II Международной конференции «Особенности взаимодействия органов местного самоуправления, иностранных представительств и национальных меньшинств».