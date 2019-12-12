12.12.2019 16:30

Геннадий Кернес провел личный прием граждан

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 12 декабря, провел прием граждан в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.



// city.kharkov.ua

Преподаватели вуза обратились к городскому голове с просьбами о ремонте домов, дорог, реконструкции зданий, предоставлении помощи на лечение. Всего был рассмотрен 71 вопрос.

Старший преподаватель кафедры градостроительства университета Денис Витченко попросил отреставрировать фасад дома архитектора Александра Ржепишевского по ул. Маршала Бажанова, 14. Городской голова поручил подготовить документы для ремонта памятника архитектуры 1914 года.

Также по просьбам сотрудников университета в следующем году отремонтируют тротуары на ул. Дарвина и по Куликовскому спуску, установят снегозадержатели на нескольких домах по ул. Маршала Бажанова и отремонтируют кровлю дома на ул. Дарвина, 1.

Кроме того, харьковчане попросили разгрузить движение на спуске Жилярди, на котором часто бывают пробки. Как сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, поскольку возле дороги плотная частная застройка, решено расширить выезд с Большой Даниловки.

«Департамент строительства и дорожного хозяйства заканчивает проектирование участка с возможностью более быстрого поворота направо на спуск Жилярди. Это сильно разгрузит район Большой Даниловки», - объяснил Евгений Водовозов.

Также по итогам приема в 2020 году планируется установить светофор на пересечении пр. Московского и ул. Спартака, сделать остановку общественного транспорта на ул. Шишковской, отремонтировать проезжую часть по ул. Бондаренковской, ряд подъездов и внутриквартальных дорог в Шевченковском и Киевском районах.

Городской голова также поручил коммунальным службам быстрее благоустраивать места разрытий после ремонта сетей.

«Обратите внимание, чтобы до конца года были благоустроены места разрытий. Если позволяют погодные условия - асфальтируйте их. Я прошу, чтобы мы максимально слаженно работали и подготовили город к встрече Нового года. Все главы администраций, руководители коммунальных предприятий должны постоянно быть на рабочих местах и выезжать по обращениям харьковчан», - сказал после приема городской голова.

Напомним, что также на личном приеме Геннадий Кернес поддержал инициативу университета городского хозяйства установить таблички с QR-кодами на бекетовских зданиях.