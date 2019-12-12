12.12.2019 17:27

Правительство на примере харьковских сирот решилось на увеличение субвенции регионам

Правительство приняло решение о перераспределении госсубвенции для обеспечения потребностей семей, где воспитываются сироты



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Правительство приняло решение о перераспределении субвенции местным бюджетам, что позволит обеспечить своевременную выплату социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, родителям-воспитателям и приемным родителям, а также профинансировать расчеты за льготы и жилищные субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг .

«Одним из приоритетов Министерства социальной политики является развитие патронатных семей, распространение семейных форм воспитания и помощь семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Ведь только 15% средств, выделенных на нужды интернате, в финансируют прямые потребности детей», - отметила Министр социальной политики Юлия Соколовская.

В связи с созданием в Харьковской области 3-х новых патронатных семей, где воспитываются 3 ребенка, и 5-ти детских домов семейного типа, где устроено 26 детей, возникла необходимость выделить дополнительно 200 тыс. грн из средств субвенции. А во избежание кредиторской задолженности по субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, необходимо перераспределить расходы в рамках программы между местными бюджетами на сумму 23 млн 176 тыс. гривен.

Справка

В Украине по состоянию на 01.07.2019 функционирует:

- 1138 детских домов семейного типа, в которых воспитывается 7638 детей;

- 3465 приемных семей, в которых воспитывается 6464 ребенка.

В приемных семьях и детских домах семейного типа воспитывается 14 102 ребенка.

За I полугодие 2019 году в приемные семьи и детские дома семейного типа устроено 851 ребенка.