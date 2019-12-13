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13.12.2019  08:18   

В городе планируют улучшить условия жилищной программы для работников бюджетных учреждений

Решение об отмене процентов за пользование кредитом для работников бюджетных учреждений планируется рассмотреть в Харьковском городском совете.


// city.kharkov.ua

Речь идет о работниках бюджетных учреждений, которые состоят на квартирном учете на внеочередное и первоочередное получение жилой площади, сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш после личного приема городского головы Геннадия Кернеса в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.

В связи с многочисленными обращениями граждан к мэру и  чтобы помочь еще большему количеству семей улучшить жилищные условия, профильный департамент рассмотрит возможность внести в жилищную программу изменения и вынести их на рассмотрение февральской сессии городского совета. 

Напомним, что Городская целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья; льготное кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО, внутренне перемещенных лиц; льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, сотрудников промышленных предприятий города.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  доступное жилье, кредит, харьков
 
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